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20 Mar 2020 08:55

Ruhani, Nevruz’u kutlayan ülkelerin liderlerine tebrik mesajları gönderdi

Ruhani, Nevruz’u kutlayan ülkelerin liderlerine tebrik mesajları gönderdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkelerin liderine tebrik mesajları gönderdi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz bayramını kutlayan Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Irak ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarına birer tebrik mesajı gönderdi.

Ruhani mesajında Nevruz’un aşk ve sevginin müjdecisi olduğunu belirterek, bu sene Nevruzun maalesef İran ve bir çok ülkeye korona vakalarının görülmesine denk geldiğini belirterek, "Ülkelerimizin günlük iletişimleri göz önünde bulundurularak bu tehlikeli virüsü geride bırakmak için daha fazla işbirliği yapmamızı gerektirmektedir." dedi.

Ruhani mesajına, "Ülkelerimizin ilaç ve sağlık imkanlarını birleştirerek birbirimize yardım etmemiz ve Nevruzu milletlerimizin sağlık ve bereketi bayramına çevirmemiz uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Ruhani mesaj gönderdiği ülkelerin halklarına esenlikler temenni etti.

İran'da asırlardır kutlanan geleneksel Nevruz bayramı aynı zamanda dünyada da en az 300 milyonluk bir halk tarafından kutlanmaktadır.  

News Code 1885324

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