Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan İran'a teşekkür

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan'daki salgın döneminin en önemli özelliklerinden biri maalesef birçok ülkede yaşandığı marketlerdeki boş raflar sıkıntısının görülmemesidir. Bu yüzden Kovid-19 döneminde yük taşımacılığı konusunda Ermenistan'a en iyi şekilde hizmet sunan İranlı, Gürcü ve Rus tüccarlarına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ermenistan’da 17 Nisan itibarıyla 42 yeni koronavirüs hastası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 1201’e ulaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a çıktı.

Erivan Hükümeti 13 Nisan tarihinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkede OHAL’in 14 Mayıs'a kadar uzatılmasına dair karar almıştı.