Türkmenista'dan İran'a koronavirüs desteği

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, koronavüris (Covid-19) salgını ile mücadele eden komşu ülke İran’a, insani yardım gönderdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, iyi komşuluk ve yüksek insani değerlere bağlılığın, Türkmen halkının temel geleneklerinden birisi olduğunu ifade ederek, Türkmenistan’ın, şiddetli koronavirüs salgınıyla mücadele eden kardeş İran halkına gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kararname kapsamında tıbbi malzeme ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım paketi, İran'a ulaştırıldı.

Kaynak: TRT Avaz