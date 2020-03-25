Türkiye'den koronavirüs açıklaması: Vaka sayısı 1872'ye çıktı

Türkiye Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

"BİRİ KOAH HASTASI, ALTISI İLERİ YAŞTA"

Bakan Koca ayrıca, hayatını kaybedenlerden birinin KOAH hastası olduğunu, altısının ise ileri yaşta olduğunu ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

Kaynak: Sabah