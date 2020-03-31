Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın yardım kampanyasına eleştiri

Türkiye'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs nedeniyle başlattığı yardım kampanyasını eleştirdi.

Davutoğlu'nun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak Koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?"

Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası başlattıklarını bildirmişti.