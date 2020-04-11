Türkiye'de 31 ilde iki günlüğüne sokağa çıkma yasağı

Euronews'a göre, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge uyarınca 10 Nisan cuma gününü cumartesiye bağlayan gece 24.00'ten itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti. Kısa süre sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telaşa gerek olmadığını, sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini söyledi.

Pazar akşamı saat 24.00'te sona erecek olan ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu büyükşehir statüsündeki 30 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı, vatandaşların market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006’e ulaştı. Toplam yoğun bakım hastası sayısı 1667, entübe hasta sayısı 1062, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2423 oldu.