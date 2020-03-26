ABD'nin İran halkına yardım etme iddiası yalandır

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Amerikan makamlarının İran milletine yardım etme iddialarına tapki göstererek, "ABD'lilerin koronvirüsle mücadele kapsamında İran halkına yardım etmek istediklerini iddia etmeleri aldatmaktan başka bir şey değildir. ABD'liler kendileri virüsün yayılmasıyla karşı karşıyadır ve sağlık altyapıları Amerikan halkını salgına karşı koruyamaz" dedi.

Tümgeneral Selami, "Amerikan halkı yardıma ihtiyaç duyarsa onlara yardım edebiliriz, ancak bizim ABD'nin yardımına ihtiyacımız yok" ifadesini kullandı.

ABD'lilerin İran halkına karşı düşmanlığına işaret eden Tümgeneral Selami, "ABD Başkanı Donald Trump, İran milletini terörist olarak nitelendirdi ve ulusumuzun geçimlerini zorlaştırmak için onlara ekonomik yaptırım uyguladı. Şükürler olsun ki bu yolda başarısız oldular" diye konuştu.