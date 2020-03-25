İran'dan İngiltere'ye "ABD yaptırımlarına uymayı bırakın" mesajı

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir yazıda, "Bugüne kadar 12 bin 824 İngiliz yeni tip koronavirüsle mücadele için ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kaldırmasıyla ilgili dilekçeyi imzalamıştır. Yasal olarak İngiltere hükümetinin 10 binden fazla kişi tarafından imzalanan taleplere yanıtı vermesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Baidinejad paylaşımında ayrıca, "İngiltere hükümeti dünyadaki insanların taleplerini desteklemek ve İran'ın koronavirüse karşı lojestik ve finansal kapasitesinin güçlendirilmesi için ABD yaptırımlarına uymayacağını ve bu yaptırımları kaldırmak için siyasi ve diplomatik gücünü kullanacağını ilan etmelidir" diye kaydetti.