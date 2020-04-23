İran'dan Trump'a yanıt: Biz de "vur emri" verdik

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Denizde gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran gambotlarını vurmaları ve imha etmelerine yönelik ABD Donanması’na talimat verdim” iddiasına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “Amerikalıları uyarıyoruz, ulusal güvenliğimizi, deniz sınırlarımızı, denizdeki çıkarlarımızı, karasularımızın güvenliğini ve denizdeki güçlerimizin güvenliğini savunmak konusunda tümüyle kararlı ve ciddiyiz “dedi.

Tümgeneral Selami, “Düşmanların herhangi bir yanlış hareketi bizim kararlı, etkin ve hızlı yanıtımızla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD’nin İran’ın geçmişte aldığı karşılıklardan ders çıkarmasını nasihat eden Selami, şöyle devam etti: “Denizdeki askeri birimlerimize, ABD’nin terörist ordusunun donanmasından bir gemi ya da askeri birim sivil ya da savaş gemilerimizin güvenliğini tehdit ederse, düşman gemi ya da askeri birimi hedef almaları gerektiği emrini verdik.”