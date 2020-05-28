Tümgeneral Selami: Hiçbir düşmana boyun eğmeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinine kabiliyetlerine100'den fazla gemiyi ilhak etme töreninde yaptığı konuşmada, Fars Körfezi kıyılarının bugün yeni bir gücün doğuşuna tanık olduğunu belirterek, "Düşmanı yenmek için iktidar kullanma arzusu, iktidarı kullanma bilgeliği ve iktidarın kendisi gücün en önemli temellerinden sayılır" dedi.

ABD gibi süper güç olarak bilinen ülkelerin çoğunda gücü kullanma mantığı ve bilgeliğinin zayıf olduğunu vurgulayan Tümgeneral Selami, ABD'yi geniş maddi güç yapılarına sahip olan ancak bunları kullanmak için bilgelikten yoksun bir ülke olarak nitelendirerek, "Günümüzde ABD'nin ne kadar çok güç kullandığı ve daha fazla başarısızlığa uğradığı herkes için açıktır" ifadesini kullandı.

İran'ın irade sahibi bir ülke olarak düşman karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Tümgeneral Selami, "İlerleme de savunma gibi bizim işimizin doğasıdır. Bizim savaş alanında ele aldığımız manıtığımız savunmaktır; ancak bu düşman karşısında boş durmamız anlamına gelmez" diye konuştu.

Tümgeneral Selami ayrıca İran İslm Cumhuriyeti'nin savunma alanında sadece güç üretimi değil, aynı zamanda gücün doğuşuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.