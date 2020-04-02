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2 Nis 2020 12:49

Terör örgütü HPG, Ağrı'daki boru hattına saldırıyı üstlendi

Terör örgütü HPG, Ağrı'daki boru hattına saldırıyı üstlendi

Terör örgütü HPG, Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki doğalgaz boru hattına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Anfturkce.com" sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın askeri kanadı HPG, Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki doğalgaz boru hattına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

31 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana gelmişti. Bunun üzerine İran'dan Türkiye'ye petrol sevkiyatı kesilmişti.

Ağrı'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan İran Milli Gaz Şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, “Deneyimler hasar gören boruların onarılması için 3 ila 7 gün gerektiğini gösteriyor. Tabbi ki, bu hasarın miktarına bağlıdır” demişti.

News Code 1885502

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