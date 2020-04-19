İran'dan Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatı açıklaması

İran Milli Gaz Şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye’ye gaz sevkiyatının son durumuna ilişkin açıklamada bulunarak, "Türk tarafı topraklarında hasar gören gaz boru hatları için onarım çalışması başlattıklarını ve birkaç hafta süreceğini bildirdi" dedi.

"Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte azalan gaz talebi ve salgınla ilgili kısıtlamalar nedeniyle Türkiye tarafından onarım süreci ertelenmiştir” diyen Cemşidi Dana, bu yüzden Türkiye’ye gaz sevkiyatının hala durduğunu kaydetti.

1 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana gelmişti. Bunun üzerine İran'dan Türkiye'ye gaz sevkiyatı kesilmişti.

Terör örgütü PKK'nın askeri kanadı HPG, Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki doğalgaz boru hattına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.