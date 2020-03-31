  1. Ekonomi
31 Mar 2020 15:40

İran'dan Türkiye'ye gaz sevkiyatı açıklaması: Birkaç gün sürebilir

İran'dan Türkiye'ye gaz sevkiyatı açıklaması: Birkaç gün sürebilir

İran Milli Gaz Şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye’ye gaz sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden başlayacağını bildirdi.

İran Milli Gaz Şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye'ye gaz sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden başlayacağını bildirdi.

Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Cemşidi Dana, “Deneyimler hasar gören boruların onarılması için 3 ila 7 gün gerektiğini gösteriyor. Tabbi ki, bu hasarın miktarına bağlıdır” dedi.

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün TSİ 06.00 sıralarında patlama meydana gelmişti.

News Code 1885481

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