İran'dan Türkiye'ye gaz sevkiyatı açıklaması: Birkaç gün sürebilir

İran Milli Gaz Şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye'ye gaz sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden başlayacağını bildirdi.

Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Cemşidi Dana, “Deneyimler hasar gören boruların onarılması için 3 ila 7 gün gerektiğini gösteriyor. Tabbi ki, bu hasarın miktarına bağlıdır” dedi.

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün TSİ 06.00 sıralarında patlama meydana gelmişti.