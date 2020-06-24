Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı yüzde 21,7 arttı

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mayıs döneminde yurt dışına 5,6 milyar metreküp doğal gaz satıldı. Bu da yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 daha çok.

Söz konusu dönemde, Türkiye’ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 4,3 milyar metreküp doğal gaz gönderildi.

Bakanlıktan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile faaliyete başladığı günden bu yana Türkiye'ye 5,47 milyar metreküp, Ocak-Mayıs aylarında ise 1,6 milyar metreküp doğalgaz gönderildiği de belirtildi.

Azerbaycan, belirtilen tarihlerde Gürcistan’a da 1,2 milyar metreküp doğal gaz sattı.

Kaynak: Yenicag.info