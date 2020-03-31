  1. Türkiye
31 Mar 2020 13:13

İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatı kesildi

İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatı kesildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

AA'nın aktardığına göre, doğalgaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

News Code 1885478

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