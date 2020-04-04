ABD, Almanya'ya ait maskeleri çaldı!

Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor.

DW'ye göre, Almanya’da Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, eyalet yönetiminin Çin'deki bir Amerikan firmasından 2 bin adet koronavirüs karşı koruma sağlayan FFP-2 tipi maske satın aldığını belirtti. Ancak Geisel, Almanya’ya gönderilmesi gereken maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD tarafından el konulduğunu açıkladı.

Geisel yaptığı açıklamada, maskelere el konulma gerekçesinin ABD’nin koruyucu maskelere getirdiği ihracat yasağıyla ilgili olabileceğini belirtti.

“Modern korsanlık”

Ancak ABD’nin yaptığının “modern korsanlık” ve “Vahşi Batı” yöntemleri olduğunu söyleyen Geisel, Alman hükümetinin ABD’ye uluslararası kuralları hatırlatması gerektiğini kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre Çin'de üretilen maskeler sektörün önde gelenlerinden Amerikan 3M firmasına ait. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter hesabından “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Fransa el koydu

Diğer yandan dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı. İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere Fransa'nın el koyduğunu bildirildi.

Malzemelerin salgını en şiddetli yaşayan söz konusu iki ülkeye Fransa üzerinden gönderilmesi planlanıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, sağlık malzemelerinin ihracatını yasaklayan Fransa’nın kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koyduğu bildirildi.