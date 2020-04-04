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4 Nis 2020 08:47

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bini geçti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklana son verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 7 bini geçti.

Sputnik'e göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'de virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 bin 77'ye yükseldi.

Verilere göre ülkedeki toplam vaka sayısı da 275 bine yaklaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gün içinde insanların yüz maskesiz sokağa çıkmamasını öngören bir dizi talimat yayınlamıştı.

News Code 1885522

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