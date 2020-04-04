ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Sputnik'e göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'de virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 bin 77'ye yükseldi.

Verilere göre ülkedeki toplam vaka sayısı da 275 bine yaklaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gün içinde insanların yüz maskesiz sokağa çıkmamasını öngören bir dizi talimat yayınlamıştı.