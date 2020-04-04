İran'dan BM'de Rusya'nın yaptırımlara ilişkin teklifinin reddedilmesine tepki

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifinin veto edilmesine tepki göstererek, "Koronavirüsün pandemik salgınına dönüşürken bazı ülkeler tarafından insani yardımların siyasallaştırılması, tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin kapasitesini azaltarak insani bir felakete yol açabilir" dedi.

ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, BM Genel Kurulu’nda ülkelerin koronavirüsle mücadelesine engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına yönelik Rusya’nın teklifini veto etmişti.

Rusya’nın teklif ettiği salgın konusundaki dayanışma metninde, ülkelerin Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi ve tedavisinde kendi aralarında ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği yapmayı kabul ettiği beyan ediliyordu. Metinde ayrıca ticaret savaşı, tek taraflı yaptırımlardan kaçınma çağrısı yapılıyordu.