  1. Siyaset
4 Nis 2020 09:26

İran'dan BM'de Rusya'nın yaptırımlara ilişkin teklifinin reddedilmesine tepki

İran'dan BM'de Rusya'nın yaptırımlara ilişkin teklifinin reddedilmesine tepki

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, “Korona ile mücadelede tek taraflı yaptırımlar altındaki ülkelerin kapasitesinin azaltılması insani bir felakete yol açabilir” dedi.

İran’ın Moskova Büyükelçisi  Kazım Celali, BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifinin veto edilmesine tepki göstererek, "Koronavirüsün pandemik salgınına dönüşürken bazı ülkeler tarafından insani yardımların siyasallaştırılması, tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin kapasitesini azaltarak insani bir felakete yol açabilir" dedi.

ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, BM Genel Kurulu’nda ülkelerin koronavirüsle mücadelesine engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına yönelik Rusya’nın teklifini veto etmişti.

Rusya’nın teklif ettiği salgın konusundaki dayanışma metninde, ülkelerin Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi ve tedavisinde kendi aralarında ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği yapmayı kabul ettiği beyan ediliyordu. Metinde ayrıca ticaret savaşı, tek taraflı yaptırımlardan kaçınma çağrısı yapılıyordu.

News Code 1885523

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler