İran: ABD'li yetkililer yalanları ile kimseyi kandıramaz

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin İran iddialarına tepki gösterdi.

Taht Recançi'nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünya korona ile mücadele etmeye odaklanıp ABD’den ekonomik terörizmi kaldırmasını isterken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bunu dikkate almadan İranlı diplomatlar hakkında dezenformasyon yayıyor"

ABD’li yetkililerin suçlamalarının sınır tanımadığını belirten Taht Revançi, onların boş yalanlarıyla kimseyi kandıramayacağını söyledi.