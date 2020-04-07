İran'dan 3 kısa film, dünya film festivallerinde yarışıyor

Nazenin Sadat Muhsini'nin yönettiği Plaka63 isimli kısa film, 7-13 Nisan tarihleri arasında Nijerya'da düzenlenecek 5. Uluslararası Realtime Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Yaşlı insanları odağına alan Plaka63, hepimizin çevresinde az çok bulunan ve alzaymır hastalığına yakalanan yakınlarımıza yeni bir bakışla bakmamıza vesile olmaya çalışıyor.

Daha önce Lisbon'de yarışan Plaka 63'te Ekrem Fettahi, Şehrzad Gülkar ve Behnaz Muhammedhüseyni rol aldı.

Öte yandan Mucize ve Kafası Karışık isimli iki diğer kısa film, 3 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek 3. Uluslararası Cachinus DE Cine Film Festivali'nde ödül için vizyona girecek.

Mucize ayrıca 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek İnterdoc Film Festivali'nde de gösterime girecek.