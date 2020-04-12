İran'ın "Zamansız" filmi ABD'de gösterilecek

Yönetmenliğini Puya Eştehardi ve yapımcılığını Muhammed Seccaiyan'ın üstlendiği "Zamansız" adlı film, bu sene 68'incisi ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Columbus Film Festivali'nde gösterilecek.

Sigara içtiği için kız kardeşinin düğün gününde izni iptal edilen Beluç bir askerin hikayesini anlatan "Zamansız" ayrıca 13-19 Nisan tarihleri arasından düzenlenecek Uluslararası Kansas Film Festivali'nde de gösterilecektir.

ABD'nin en eski film festivallerinden olan Columbus Film Festivali yeni tip koronavirüsün yayılması nedeniyle 15- 19 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.