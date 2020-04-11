İran yapımı film ABD'de gösterilecek

İranlı sinemacı Mahmuz Nazeri'nin yazıp yönettiği "14.Gün" adlı film bu sene 68'incisi ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Columbus Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Yapımcılığını İrfan Kasımpur'un üstlendiği ve daha önce uluslararası 20 festivale katılan "14.Gün" adlı film, bir kadının endüstriyel bir ortamda çalışma veya aile ortamında yaşama seçiminin hikayesini anlatıyor.

Uluslararası Columbus Film Festivali koronavirüsün yayılmasını nedeniyle 15- 19 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşeektir.