Türkiye'de bedelli askerliğe uzaktan eğitim geliyor

Türkiye’de, koronavirüs nedeniyle kışlalarda artan tedbirler kapsamında, celp ve terhis tarihlerinin ertelenmesi söz konusu olduğu, ayrıca, askerliği bedelli olarak yapacaklar için ise uzaktan eğitimle askerlik yapmalarının gündemde olduğu belirtiliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

Selvi’nin haberine göre, en son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

Erdoğan’ın onayına sunulacak

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi.

Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

“Bedelli askerliğe uzaktan eğitim geliyor iddiası

Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.

Bu önlem sayesinde, bir hareketlilik yaşanmayacak, bedelliler kışlaya gitmeyecek, yine terhis işlemleri uzaktan gerçekleştirilmiş olacak.