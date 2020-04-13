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13 Nis 2020 15:41

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüse yakalandı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüse yakalandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden 8 kişinin koronavirüsüne yakalandığı iddia edildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden 8 kişinin koronavirüsüne yakalandığı iddia edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı.

İHA'nın haberine göre mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü iddia edildi.

Kaynak: İHA

News Code 1885748

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