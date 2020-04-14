Devrim Muhafızları tüm gücüyle halkın yanında

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nce ülke genelinde düzenlenen biyolojik savunma tatbikatını izlerken yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı sayesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditleri fırsata dönüştürebilecek kabiliyet ve güçte olduğunu vurguladı.

Devrim Muhafızları'nın halka hizmette öncü olduğuna dikkat çeken Reisi, Devrim Muhafızları'nın doğal afetler ve koronavirüs salgını gibi hastalıklar sırasında her daim halkın yardımına koştuğunu kaydetti.

Yargı Erki Başkanı ayrıca sahra hastanelerinin donatılmasını çok değerli bir iş olarak niteleyerek, Devrim Muhafzıları'nın İran için değerli bir dayanak olup, sağlık sektöründe de vatandaşlara hizmet verdiğini vurguladı.