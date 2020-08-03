İran: Batı, teröristler için bir sığınak haline gelmiştir

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün katıldığı Yüksek Yargı Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD kendi içine sıkışmıştır

Reisi, sulta sisteminin İran için zorluk yaratma yönündeki eylemlerine değinerek, “Uzun yıllardır adaletsizlik ve insan hakları ihlalleri yapan ABD’liler, şimdi de kendi sorunlarıyla uğraşıyor; ancak dünyanın özgür uluslarına karşı düşmanca davranışlarını sürdürüyorlar” dedi.

Batı teröristler için bir sığınak haline gelmiştir

Reisi, ABD'den İran’daki terörist saldırıları yönlendiren terör örgütü "Tondar" elebaşı Cemişd Şarmahd'ın yakalanmasına ilişkin olarak, “Günümüzde insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin dünyadaki teröristler için bir sığınak haline gelmiş, ABD ve Avrupa’nın masum insanları öldürenlere destek vermesi herkes için bir soru işaret oluşturmuştur” ifadelerinde bulundu.

ABD dünyadaki en nefret edilen sistemidir

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, “ABD ve Avrupa’nın insan haklarının en büyük ihlalcileri ve ABD’nin dünyadaki en nefret edilen sulta sistemi olduğu herkes için açıktır." diye konuştu.