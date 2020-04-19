İran-Azerbaycan sınır kapılarında yolcu trafiği yasağı uzatıldı

Azerbaycan basınına göre, Başbakan Ali Esadov’un imzalamış olduğu emre göre ülkede karantina süresi 4 Mayıs’a dek uzatıldı.

Karara göre ülkede 20 Nisan’da sonlanacak olan karantina rejimi süresi 4 Mayıs’a dek uzatıldı. Bu kararla birlikte İran’a açılan sınır kapılarında yolcu trafiği yasağı da uzatılmış oldu.

Kararda karantina koşullarının önceki kararda belirtilen koşul, şart ve rejimle aynı olduğu belirtildi.

Ülkede eğitime verilen ara da 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, dış ticarete ilişkin yaptığı açıklamada, İran ve Azerbaycan arasındaki ticarretin kara, deniz ve demiryolu ile sürdüğünü söylemişti.