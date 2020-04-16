Zarif'ten Çin'e tıbbı yardımlarından dolayı teşekkür mesajı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı Çince bir yazıda Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Görüşmede yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele yollarıyla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra Afganistan'daki barış sürecini konuştuk" dedi.

Zarif paylaşımında ayrıca, "Çin'e koronavirüs salgınıyla mücadele için İran'a gönderdiği yardımları ve ABD'nin yasadışı yaptırımlarını kınamasından dolayı teşekkir ediyorum" ifadesini kullandı.