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25 Nis 2020 11:04

Zarif: Kovid-19 tüm insanların aynı teknede olduğunu gösterdi

Zarif: Kovid-19 tüm insanların aynı teknede olduğunu gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Kovid- 19 salgını hepimizin insan toplumunda aynı teknede seyahat ettiğimiz hakkında daha fazla düşünmemiz gerektiğini gösterdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Mübarek Ramazan ayını dünyadaki tüm Müslümanlara tebrik ederek, herkes için bu ayda sağlık ve mutluluk diledi.

Zarif'in paylaşımında, "Ramazan ayı Müslümanların düşünmeleri ve ibadet etmeleri için özel bir zamandır. Bu yıl kovid-19 salgının yayılması, hepimizin insan toplumunda aynı teknede olarak seyahat ettiğimiz hakkında daha fazla düşünmemiz gerektiğini gösterdi" ifadesine yer verildi.

News Code 1886022

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