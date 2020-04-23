Nur uydusu uzay alanında İran için yeni bir kazanım sağladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Devrim muhafızları Ordusunu "Nur" uydusunun başarıyla uzaya gönderildiği için tebrik etti.

Vaizi paylaşımında "Nur uydusunun yerküreden 425 kilometre bir mesafede başarıyla yörüngeye yerleşmesi İran için uzay alanında yeni bir kazanım sağladı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ayrıca, "Hem Nur uydusu hem de Kasıd uydu taşıyıcısı ulusal bir başarı olarak İran'ın uzay bilimi alanında güçlendiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın yerli imkanlarla ürettiği "Nur" uydusu, dün iki aşamalı "Kasıd" uydu taşıyıcı roketle uzaya gönderilerek, yerküreden 425 kilometre bir mesafede başarıyla yörüngeye yerleşmişti.