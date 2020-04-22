İranlı komutan dünyaya duyurdu: Bugün uzaya adım atmış olduk

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün İran'ın uzaya fırlattığı askeri uyduya dair açıklamada bulundu.

Tümgeneral Selami, bu uydunun başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmasıyla Devrim Muhafılzarının ülkenin savunma gücünün yeni boyutlarını ortaya sergilediğini belirterek, Devrim Muhafızlarının bugün uzay alanına adım attığını bildirdi.

Devrim Muhafızlarının uzay teknoloji konusunda başarı elde etmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tümgeneral Selami, günümüzde kapsamlı bir savunma planına sahip olmanın uzayda söz sahibi olmakla mümükün olacağını belirterek, “Bizi uzaya taşıyan ve potansiyellerimizin kapsamını genişleten bu üstün teknolojiye ulaşmak stratejik bir başarıdır” dedi.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu önemli kazanımla birlikte stratejik istihbari bilgeler konusunda da büyük bir ilerleme kaydetmiş olduk. Bugün dünyayı uzaydan izleyebiliyoruz. Bu Devrim Muhafızlarının istihbari bilgiler alanındaki gücünü artrımak anlamına geliyor”

Tümgeneral Selami, “Çok amaçlı uydunun uzaydaki varlığı bilgi teknolojileri hususunda bizim için stratejik bir kazanç sağlayabilir. Ayrıca istihbarat savaşında da ülke için güçlü bir zemin oluşturabilir” diye konuştu.

Tümgeneral Selami, söz konusu askeri uydu ile uydu taşıyıcı roketinin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini kaydetti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin "Nur" adlı ilk askeri uydusu bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başarıyla uzaya fırlatıldı.

Ülkenin yerli imkanlarla ürettiği "Nur" uydusu, iki aşamalı "Kasıd" uydu taşıyıcı roketle uzaya gönderilerek, yerküreden 425 kilometre bir mesafede başarıyla yörüngeye yerleşti.

Devrim Muhafızları Ordusu, askeri uydu taşıyan roketin Kebir Çölü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.