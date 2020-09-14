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14 Eyl 2020 10:51

İran: Pars-1 uydusunun son denemesi tamamlandı

İran: Pars-1 uydusunun son denemesi tamamlandı

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran'ın en gelişmiş uzaktan algılama uydusu "Pars-1"in son denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran'ın en gelişmiş uzaktan algılama uydusu "Pars-1"in son denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Azeri Cehromi, söz konusu uydunun önümüzdeki hafta İran Uzay Ajansı'na teslim edileceğini belirterek, "Bundan sonra İran Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 'Nahid-2" telekomünikasyon uydusunun yapımı için çalışma başlatacak" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin "Nur" adlı ilk askeri uydusu Nisan 2020'de Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başarıyla uzaya fırlatılmıştı.

News Code 1889123

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