İran'dan askeri uydu Nur'un son durumu ile ilgili açıklama

İran Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Ali Caferabadi, İran Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Ali Caferabadi, ülkenin 22 Nisan 2020'de fırlattığı ve başarı ile yörüngeye oturduğu duyurulan "Nur" adlı askeri uyduya ilişkin açıklamada bulundu.

Nur uydusunun halen aktif olarak çalıştığını belirten Caferabadi, “Bu çok amaçlı uydunun topladığı veriler, yeryüzünde bulunan istasyonlarımız tarafından günlük olarak alınmaktadır.” dedi.

Ali Caferabadi, söz konusu uydunun son yılda dünyanın etrafına 6 bin kez döndüğünü aktardı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk askeri uydusu 22 Nisan 2020 tarihinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başarıyla uzaya fırlatıldı.

Yerli imkanlarla üretilen uydu, iki aşamalı "Kasıd" uydu taşıyıcı roketle uzaya gönderilerek, yerküreden 425 kilometre bir mesafede başarıyla yörüngeye yerleşti.

İran bu adımla uzay faaliyetleri alanında büyük bir başarı ve kazanıma imza atmış oldu.