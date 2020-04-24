Zarif: Amerika ve Avrupa İran'a öğüt verecek konumda değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'li yetkililerin İran’ın uydu faaliyetlerine ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Avrupa, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını yanlış yorumluyor. Dolayısıyla İran'a öğüt verecek konumda değil. ABD, 2017'den beri BMGK kararını ihlal ederek herkese zorbalık yapıyor. Avrupa da BMGK kararına uymak yerine ABD’nin sözünü dinliyor. İran'ın ne nükleer silahı var ne de böyle bir korkunç silahları taşıyabilen roketleri. Bilin bakalım kimler bu tür silahlara sahip?"

Devrim Muhafızları Ordusu, "Nur" adı verilen İran yapımı askeri uydunun "Kasıd" adlı uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatıldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ilk askeri uydusu olduğu ifade edildi.