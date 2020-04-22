Devrim Muhafızları "Nur" uydusuyla büyük başarıya imza attı

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinde paylaştığı bir yazıda, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk askeri uydusunu uzaya gönermekle büyük bir başarıya imza attı" ifadesini kullandı.

Şemhani ayrıca bu başarı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu'nu tebrik etti.

İran'ın yerli imkanlarla ürettiği "Nur" uydusu bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından iki aşamalı "Kasıd" uydu taşıyıcı roketle uzaya gönderilerek, başarıylaa yörüngeye yerleşti.