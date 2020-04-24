İranlı komutan: ABD'ye ait 400 hedefi vurmaya hazırdık

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, dün gece İran devlet televizyonua verdiği röportajda uzaya fırlatılan Nur adlı askeri uyduya ilişkin açıklamada bulunarak, bu uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiğini ve uluslararası kurumların da bunu doğruladığını söyledi.

Tuğgeneral Hacizade, “Uyduyu fırlattıktan 90 dakika sonra kuzeybatıda sinyal aldık. Her 90 dakikada sinyal alıyoruz. Uzmanlarımıza göre, bir veya iki hafta sonra misyonlarımız için kullanabiliriz” dedi.

Tuğgeneral Hacizade, sözlerine şöyle devam etti:

“Düşmanlar bize acımasız yaptırımlar uygulamaya çalıştılar ancak kısıtlamalar bizim için fırsatlar yarattı. Gözlerimiz yabancılarda olsaydı, bunları başaramazdık ve hala onlara ihtiyacımız olurdu”

Katı yakıtlı roketler konusunda planlama yaptıklarını anlatan Tuğgeneral Hacizade, “Tüm aşamaların katı yakıtla yapılmasını planlıyoruz. İkinci ve üçüncü aşamada motorlarımız atmosfer dışında hiç test edilmemişti” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hacizade, İran Devrim Muhafızlarının Irak'ta Amerika'nın askeri üssüne balistik füze saldırısına da işaret ederek, “İran'ın bu üssü vurmasının ardından Amerikalıların İran'a karşı misillemede bulunması gibi bir beklenti yaygındı ama Amerika asla böyle bir şeye cüret edemez. Amerika İran'ın operasyonuna misilleme yapsaydı onlara ait 400 hedefi vurmaya hazırdık” ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Hacizade, İran gibi bir ülkenin dünyanın süper güçlerinin yer aldığı uzayda bulunmasını çok önemli olduğunu ifade ederek, “İşte İran'ın bu gücü ve geldiği nokta Amerika'yı kızdırmış ve rahatsız etmiştir ve ABD'nin yaygara çıkarması İran'ın projesinin sonuç verdiğini göstermiştir” diye konuştu.