Zarif ile Rus mevkidaşı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Afganistan'daki son siyasi gelişmelerle bu ülkedeki uzlaşma ve siyasi anlaşma yönündeki çabalar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönme planını redederek, bu planın uygulanmaz olduğuna vurgu yaptılar.

New York Times gazetesi yayınladığı bir haberde, ABD'nin 18 Ekim’de sona erecek İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması amacıyla nükleer anlaşmaya dönmeye çalıştığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Zarif son iki haftada Afganistan'daki siyasi ihtilafları görüşmek üzere, Umman, Rusya, Türkiye dışişleri bakanları, eski Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ve Afganistan'da cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle telefonda konuşmuştu.