Rusya'dan ABD ve İran'a azami itidal çağrısı

Sputnik'in haberine göre, Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Tahran'ın ABD'li askerlere yönelik sert eleştirilerini anlıyoruz. Zira ABD'li askerler 15 Nisan'da Fars Körfezi'nde provokatif ve tehlikeli manevralar gerçekleştirdi. Taraflara azami itidal ve ihtiyat gösterme, provokasyonlara ve saldırgan söylemlere karşılık vermeme, ilgili uluslararası norm ve kurallar çerçevesinde hareket etme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Rusya'nın Fars Körfezi'nde güvenlik ve istikrarı daha geniş bir bölgesel bağlamdaki duruma etki eden ana faktörlerden biri olarak gördüğünü anımsatan Zaharova, Rusya'nın daha önce sunduğu kolektif güvenlik inisiyatifinin bu mantığa dayandığının altını çizdi.

Zaharova, bir dizi ülkenin vatandaşlarının canlarını kurtarmalarını engelleyen, hukuka aykırı, tek taraflı yaptırımların yaşanan küresel salgın gerekçesiyle askıya alınması gerektiğine inandıkları kaydederek, "Mevcut durumda, çeşitli manevralar gerçekleştirmek yerine 'yeşil koridorlar' kurmakla uğraşmak daha yerinde olurdu" diye ekledi.