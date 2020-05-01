Amerika'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 62 bin 906'ya yükseldi

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ABD'de son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle 2 bin 53 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle ülkede virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 62 bin 906'ya yükseldi.

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de dün 2 bin 502, salı günü ise 2 bin 207 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların salgına karşı korunması için bir başkanlık bildirisi imzalamıştı. Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurmuştu.

Başkanlık bildirisi kapsamında, ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

Kaynak: Haber Global