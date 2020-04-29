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29 Nis 2020 14:45

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını aktaran Cihanpur,  vaka sayısının 1073 artarak 93 bin 657'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 2 bin 965 hastanın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 73 bin 791 olduğunu ifade etti.

News Code 1886133

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