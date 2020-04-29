İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 1073 artarak 93 bin 657'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 2 bin 965 hastanın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 73 bin 791 olduğunu ifade etti.