Kuzey Kıbrıs: Korona salgınını kontrol altına aldık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA