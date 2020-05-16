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16 May 2020 11:10

AB'nin Suriye konulu toplantısının tarihi belli oldu

AB'nin Suriye konulu toplantısının tarihi belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) önümüzdeki ayda Suriye sorununa siyasi çözüm bulma çalışmalarının geleceği konusunda bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Avrupa Birliği (AB) 13 Haziran tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye sorununa siyasi çözüm bulma çalışmalarının geleceği konusunda bir toplantı düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesi ve denetimi altında birkaç turu gerçekleşen Cenevre toplantısı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İran, Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler de Ocak 2017'den bu yana sürüyor. Astana süreci, şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

Mart 2011'den bu yana süren Suriye'deki iç savaşta, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

News Code 1886508

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