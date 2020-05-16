İranlı yetkili: Astana süreci çerçevesindeki ortak çalışmalar önemli

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci, bugün Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Hasan Mahmud ile görüştü.

İran'ın Suriye'nin terörle mücadelesine verdiği desteği yineleyen Haci, İran, Türkiye ve Rusya'nın terörle mücadele işbirliği ve Suriye sorununa siyasi çözüm bulma yönündeki çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Haci, Astana süreci çerçevesinde İran, Rusya ve Türkiye arasındaki ortak çalışmalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, uluslararası toplumdan Suriye'nin milli egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklerken salgın döneminde zor koşullar altında olan Suriye halkına karşı tek taraflı ABD yaptırımlarının devam etmesine tepki göstermesini istedi.

Suriyeli Büyükelçi de bu görüşmede, karşılıklı stratejik ilişkilere değinerek, iki ülke arasında ikili ve bölgesel düzeydeki siyasi istişarelerin önemini vurguladı.