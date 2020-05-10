Batı ülkeleri korona salgınını yönetmede başarısız oldu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, video konferans yöntemiyle Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısına katıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra kurul üyeleri iştirak etti. Ülke genelindeki valiler ise video konferans aracılığıyla katıldı.

Bu toplantıda konuşma yapan İslam Devrimi Lideri, koronavirüsle mücadelede İran halkı ile ilgili görevlilerin performansını "büyük ve gurur verici bir cihatçı hareketi" olarak nitelendirdi.

Ulusal birlikle büyük bir fedakarlığa imza atan halkın çabalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Devrim Lideri, bu çalışmaların derlenmesi gerektiğini belirterek, “Aziz İran halkı, doğru dürüst ve sabırlı davranışlarla parlayıp İslam-İran kültürünü gösterdi" dedi.

Ayetullah Hamanei, toplantıda koronavirüsle mücadedeye ilişkin sunulan raporları takdir ederek, “Tedavi süreci, tıbbi hizmet, salgını önleme, koronavirüs taraması, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda takdire şayan olağanüstü işeler yapıldı" ifadesini kullandı.

Ülkede yürütülen yardım kampanyaları hakkında Ayetullah Hamanei, bunun İslam ile İslam Devrimi kültürünün tecelli etmesi için birer alan olduğunu kaydetti.

Batı dünyasının küresel salgınla mücadele sınamasında başarısız olduğunu anlatan Devrim Lideri, şunları konuştu:

"Batı ülkeleri ve Batı’ya özenenler bu başarısızlığın görülmesini istemiyorlar, ancak bu yetersizliğin boyutlarının incelenmesi ve dile getirilmesi lazım. Çünkü insanların kendi kaderlerini belirlemede bunları bilmesi gerekiyor.

Korona salgını Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da diğer ülkelere göre daha geç yayıldı, yani virüse karşı tedbir alama fırsatı buldular, ancak olması gerektiği gibi iyi bir iş çıkaramadılar. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda ölüm ve vaka sayısı gerçekleşti. İşsizlik de dahil olmak üzere bu ülkelerdeki sorunlar onların acizliğini gösteriyor"

İran İslam Devrimi Lideri, Batı’nın sosyal felsefesinin de yenilgiye uğradığınu dile getirerek, “Batı'daki sosyal felsefenin ruhu ve içeriği materyalizm ve paraya dayanır. Bu yüzden salgın sırasında yaşlılar, engelli hastalar ve evsizlere göz yumuldu, çünkü bu grup insanlar para kazanıp materyalizme hizmet etmekten yoksun. Birçok yaşlı insan huzurevlerinde öldü. Bu olay Batı felsefesinin başarısızlığını ortaya çıkardı" diye konuştu.