Katar Hava Yolları İran için tıbbi malzeme yardımlarını taşıdı

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) son günlerde tıbbi malzemelerden oluşan 36 tonluk kargonun Şanghay’dan İran’a taşınması için UNICEF ile işbirliği yaptı.

Katar basınına göre, Tıbbi yüz maskesi, N-95 maskesi ve vücut koruyucu tulum gibi çeşitli malzemelerden oluşan kargonun geçen hafta birkaç tarifeli uçuşla taşındığı kaydedildi.

UNICEF Tahran Ofisi tarafından İran Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek malzemeler Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelerdeki cesur sağlık personelleri arasında dağıtılacak.