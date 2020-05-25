Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan İran'a "petrol tankerleri" teşekkürü

İran ve Venezuela'nın barış istediğini belirten Maduro, iki ülkenin açık denizlerde serbest ticaret yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı, açıklamasında İran'dan benzin taşıyan 5 gemiden biri olan Forçun'un Venezuela'ya ulaşması Ramazan'ın bir armağanı' dedi.

Maduro emperyalist ülkelerin sulta, yaptırım ve baskı siyasetlerine işaretle, onların bu siyasetlerine karşı ancak kardeşliğin dayanışmasıyla mücadele edilebileceği ve halkların kurtarılabileceğini söyledi.

İran tankerine Venezuela hava ve deniz kuvvetleri eşlik ediyor.

Venezuela'ya ve İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin petrol tankerlerine engel olma planları yaptığı bildirilmişti. Washington yönetimi, durumu gözlediğini açıklamıştı.

Hem Caracas hem Tahran, Washington'a yakıt teslimatına müdahale etmeme çağrısı yapmıştı. Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tankerlerin engellenmesi durumunda misillemeyle karşılık verecekleri uyarısını yinelemişti.

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami de, Twitter'dan ilk tankerin ulaşmasının ardından "Kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin tankerleri münhasır ekonomik bölgemizde" açıklamasını yaptı ve İran'a dayanışmasından ötürü teşekkür etti.