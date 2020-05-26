Ruhani ve İsviçreli mevkidaşı ABD yaptırımlarını görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün öğlen saatlerinde İsviçreli mevkidaşı Simonetta Sommaruga ile gerçekleştirdiği telefonf görüşmesinde, bu ülkenin ABD'nin uyguladığı yaptırımlar konusunda yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

Ruhani, "Şimdiki kritik dönemde tüm ülkeler koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kalmışken ABD’nin yasadışı yaptırımları ve yoğun ekonomik baskısı İran halkını daha zor bir duruma düşürmüştür” dedi.

İsviçre’nin İran için kurduğu mali kanalını memnuniyetle karşılayan Ruhani, bunun daha da aktifleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu finansal mekanizmanın devreye sokulmasıyla birlikte İran'ın bazı ülkelerdeki mali kaynakların bir kısmının bu kanalda değerlendirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Ruhani, İsviçre ile yakın işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsviçre ile ekonomik, bilimsel ve sağlık ilişkilerinin geliştirilmesi için tam olarak hazırız ve iki ülkenin barış, huzur ve istikrarın inşası yönündeki çabaların devam etmesini umuyoruz” açıklamasında bulundu.

İsviçre Cumhurbaşkanı da bu görüşmede, ülkesinin kurduğu mali kanalın aktif bir hale gelmesinin önemine değinerek, “İran'ın Uluslararası Para Fonu'nundan kredi talebi, bu finansal mekanizma ile sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Simonetta Sommaruga, ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararından derinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Bu anlaşmayı korumak için elimizden geleni yapacağız ve diğer Avrupa taraflarını da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğiz” diye konuştu.