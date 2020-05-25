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25 May 2020 19:46

Zarif'ten Lübnan'a "İsrail'e karşı zaferin 20. yıldönümü" mesaji

Zarif'ten Lübnan'a "İsrail'e karşı zaferin 20. yıldönümü" mesaji

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20. yılı dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Nasif Hatti ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'a birer tebrik mesajı gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının 20. yıldönümü dolayısıyla Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hatti ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a birer tebrik mesajı gönderdi.

Zarif, bu mesajlarda direniş güçlerinin verdiği mücadeleyle Siyonist Rejim'in Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının 20. yıldönümünü tebrik etti.

Cevad Zarif, Lübnan hükümeti, ordusu ve direniş güçlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasının düşmana karşı ulaşılan zaferlerde önemli bir başarı şifresi olduğunu ifade etti.

News Code 1886709

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