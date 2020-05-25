Zarif'ten Lübnan'a "İsrail'e karşı zaferin 20. yıldönümü" mesaji

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının 20. yıldönümü dolayısıyla Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hatti ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a birer tebrik mesajı gönderdi.

Zarif, bu mesajlarda direniş güçlerinin verdiği mücadeleyle Siyonist Rejim'in Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının 20. yıldönümünü tebrik etti.

Cevad Zarif, Lübnan hükümeti, ordusu ve direniş güçlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasının düşmana karşı ulaşılan zaferlerde önemli bir başarı şifresi olduğunu ifade etti.