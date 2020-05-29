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29 May 2020 17:08

Türkiye'de 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Türkiye'de 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.

Sputnik'e göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta kapatılan cami ve mescitler, 2.5 ay sonra cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Cuma namazını kılmak için Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, camilere gitti.

Cami girişinde maskesi olmayanlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi.

Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi. 

News Code 1886782

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