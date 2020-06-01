Yemen'den Suudi koalisyon güçlerinin kanlı saldırısına tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Sağlık Bakanlığı, Hudeyde'de 4 kişinin yaşamını yitirmesine ve 18 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi koalisyon güçlerinin son saldırısına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, yapılan kanlı saldırının İsveç'te sağlanan ateşkes anlaşmasının ihlali ile Yemen halkı kanının dökülmesinin devam ettiğini yansıttığını vurguladı.

Hudeyde'ye bağlı El-Hali kentinde Suudi koalisyon güçlerinin topçu saldırısı sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.